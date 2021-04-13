Уфа, , 14:03 — REGNUM Свыше 6,5 млрд рублей льготных кредитов на сев было одобрено сельхозпроизводителям в Башкирии. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что по предварительной информации, затраты на посевную компанию в регионе составят порядка 16,5 млрд рублей. Это на 11,6% больше показателя 2020 года.

Согласно данным республиканского министерства сельского хозяйства, больше 50% затрат на сев в республике будет покрыто за счет льготного кредитования.

«Работу совместно с уполномоченными банками мы начали уже в октябре 2020 года. На начало апреля Минсельхоз России одобрил аграриям республики 300 заявок на получение кредитов для весенних полевых работ, на сумму почти 6,5 млрд рублей с учетом ноября-декабря 2020 года, 4,3 млрд рублей из которых уже выданы», — передает пресс-служба ведомства слова первого заместителя министра сельского хозяйства региона Рамиля Нуриахметова.

Отмечается, что у аграриев, которым не одобрили кредиты, есть возможность авансирования весенних полевых работ перерабатывающими компаниями.

«То есть переработчики одалживают средства аграриям под будущий урожай — до осени. Для этого предприятия переработки также пользуются кредитными ресурсами», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сообщается, что в 2021 году предприятиям, которые перерабатывают сельскохозяйственное сырье, одобрили льготные кредиты на сумму 4,1 млрд рублей.

«В Минсельхозе республики ожидают, что объем льготных кредитных средств направленных на проведение сева, с учетом авансирования перерабатывающими предприятиями, составит 8,5 млрд рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось о том, что льготные краткосрочные кредиты выделяются сельхозпроизводителям по ставке от одного процента до пяти процентов годовых, государство компенсирует уполномоченным банкам до 90% ключевой ставки.