Уфа, 13 апреля 2021, 14:03 — REGNUM Свыше 6,5 млрд рублей льготных кредитов на сев было одобрено сельхозпроизводителям в Башкирии. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Сообщается, что по предварительной информации, затраты на посевную компанию в регионе составят порядка 16,5 млрд рублей. Это на 11,6% больше показателя 2020 года.
Согласно данным республиканского министерства сельского хозяйства, больше 50% затрат на сев в республике будет покрыто за счет льготного кредитования.
Отмечается, что у аграриев, которым не одобрили кредиты, есть возможность авансирования весенних полевых работ перерабатывающими компаниями.
Сообщается, что в 2021 году предприятиям, которые перерабатывают сельскохозяйственное сырье, одобрили льготные кредиты на сумму 4,1 млрд рублей.
Ранее сообщалось о том, что льготные краткосрочные кредиты выделяются сельхозпроизводителям по ставке от одного процента до пяти процентов годовых, государство компенсирует уполномоченным банкам до 90% ключевой ставки.