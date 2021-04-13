Таллин, , 13:44 — REGNUM Русская православная церковь (РПЦ) якобы является в Эстонии «одним из инструментов реализации интересов Москвы». Об этом заявил генеральный директор Службы внутренней безопасности Эстонии Арнольд Синисалу в эфире телеканала ERR.

Эстонский флаг Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«На одной из церковных служб в храме РПЦ в Таллине священник Московской церкви выступил на любимую тему кремлевской пропаганды. Он утверждал, что наши подходы к истории Второй Мировой войны являются переписыванием истории. Это прямое использование церкви для политических целей», — заявил Синисалу.

Арнольд Синисалу также отметил, что «с целью усиления влияния Кремля на страны Восточной Европы, которые там до сих пор воспринимают как бывшие части России, Москва усиливает в них активность Православной церкви».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Полиции Безопасности (КаПо) страны сообщили, что за последние годы достигнут заметный прогресс в противостоянии Эстонии «российской кремлевской пропаганде».