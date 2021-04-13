Симферополь, , 13:41 — REGNUM В Крыму не ожидают значительного роста туристического потока в связи с закрытием сообщения с Турцией. Об этом 13 апреля журналистам сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Набережная Ялты Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Крым и Краснодарский край принимают в разы больше российских туристов, чем вся Турция целиком, поэтому значительного влияния данные изменения на спрос на отдых в нашем регионе не окажут, возможно лишь дополнительное увеличение спроса», — цитирует Волченко Интерфакс.

Волченко также заявил, что рассчитывает на скорейшее снятие ограничений по всему миру, что позволит восстановить работу турбизнеса и вернёт возможности для путешествий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 15 апреля до 1 июня Россия ограничивает как регулярное, так и чартерное сообщение с Турцией из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Ранее спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что закрытие Турции является шансом для крымской туриндустрии. Добавим, что в 2021 году турпоток в Республику Крым прогнозируется на уровне более 8 млн человек.

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