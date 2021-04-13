Чебоксары, 13 апреля, 2021, 13:41 — ИА Регнум. На рассмотрение Госсовета Чувашии внесён «прокурорский» законопроект, вводящий запрет на продажу детям товаров с содержанием сжиженного газа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Зажигалка

Законопроект направил прокурор республики Андрей Фомин. Речь идёт о введении административной ответственности за продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. В надзорном ведомстве считают, что запрет на продажу детям данных товаров позволит «эффективнее противодействовать распространению новых форм подростковой токсикомании».

«Товары, содержащие сжиженные углеводородные газы (например, зажигалки), не являются предметами, необходимыми ребёнку в повседневной жизни, а наличие у несовершеннолетних права приобретать такие товары объективно снижает возможности родительского контроля за их использованием», — говорят в прокуратуре.

Законопроект предстоит рассмотреть депутатам Госсовета Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов введён запрет на продажу детям товаров с сжиженным углеводородным газом — в частности, он действует в Тюменской области, Оренбуржье, Башкирии, Карачаево-Черкессии.