Москва, , 13:46 — REGNUM Профессора Московского физико-технического института (МФТИ) Валерия Голубкина поместили под стражу в связи с подозрением в государственной измене. Об этом сообщила 13 апреля пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Дарья Розмахова.

Она пояснила, что на деле профессора нет грифа «секретно». Голубкина арестовали до 12 июня.

«Мы собираемся обжаловать избранную ему меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказал адвокат профессора Александр Тимошенко ТАСС.

Он добавил, что вину Голубкин не признаёт, обвинение ему пока не предъявили. Другие детали дела пока неизвестны.

В МФТИ 70-летний Голубкин работает профессором кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики, он — доктор технических наук.