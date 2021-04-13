Новосибирск, 13 апреля 2021, 13:40 — REGNUM Основная проблема рынка газомоторного топлива — отсутствие реальной конкуренции. Такое мнение ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Эдуард Коложвари.
Напомним, что в Новосибирской области в марте 2021года наблюдалось повышение потребительских цен на газовое моторное топливо, автомобильный бензин всех марок и дизельное топливо.
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«Газовое моторное топливо (ГМТ) значительно дешевле традиционного, и применяется, преимущественно, в сфере коммерческих перевозок грузов, общественного транспорта и такси. Сегодня в мире и стране растёт количество транспортных средств, использующих ГМТ. Необходимо отметить, что наше государство поддерживает интерес бизнеса и населения к использованию ГМТ: летом 2020 года увеличен норматив субсидирования перевода транспорта на газ с 30% до 60% стоимости оборудования. Рынок ГМТ в стране растёт около 30% в год, в пандемийный 2020 год вырос всего на 10%, при этом традиционные виды топлива (бензин и дизельное топливо) снизились порядка на 5−6%. В 2021 году ожидается рост рынка ГМТ на 24−25%», — отметил экономист.
По словам эксперта, любой рынок рано или поздно стремится стать олигополией, и даже монополией.
Отметим, что по данным Новосибирскстата, газовое моторное топливо в марте 2021 года подорожало на 18,1% (по сравнению с февралём 2021 года), бензин марок АИ-92 - на 2%, АИ-95- на 1,6%, АИ-98 — на 0,6%, дизельное топливо — на 0,5%.
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