Новосибирск, , 13:40 — REGNUM Основная проблема рынка газомоторного топлива — отсутствие реальной конкуренции. Такое мнение ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Эдуард Коложвари.

Напомним, что в Новосибирской области в марте 2021года наблюдалось повышение потребительских цен на газовое моторное топливо, автомобильный бензин всех марок и дизельное топливо.

Читайте также: На новосибирских АЗС подскочили цены на бензин

«Газовое моторное топливо (ГМТ) значительно дешевле традиционного, и применяется, преимущественно, в сфере коммерческих перевозок грузов, общественного транспорта и такси. Сегодня в мире и стране растёт количество транспортных средств, использующих ГМТ. Необходимо отметить, что наше государство поддерживает интерес бизнеса и населения к использованию ГМТ: летом 2020 года увеличен норматив субсидирования перевода транспорта на газ с 30% до 60% стоимости оборудования. Рынок ГМТ в стране растёт около 30% в год, в пандемийный 2020 год вырос всего на 10%, при этом традиционные виды топлива (бензин и дизельное топливо) снизились порядка на 5−6%. В 2021 году ожидается рост рынка ГМТ на 24−25%», — отметил экономист.

По словам эксперта, любой рынок рано или поздно стремится стать олигополией, и даже монополией.

Эдуард Коложвари «В стране из 530 автомобильных газонаполнительных станций 353 (около 66%) принадлежит «Газпрому», в Новосибирске — около 50%. Что касается «Газпрома», то после рекордной прибыли 2019 года — 734 млрд рублей, по итогам 2020 года он получил убытки в размере 706 млрд рублей. Есть все основания полагать, что компания думает о том, как исправить эту ситуацию. К ГМТ не применяется вновь введённый демпферный механизм (когда государство корректирует производителям топлива доходы при колебаниях конъюнктуры внешнего и внутреннего рынка), на него не начисляется акциз и пошлины, не действует антимонопольное регулирование. То, что происходит на рынке ГМТ — явления исключительно рыночное, обусловленное низкой конкуренцией среди продавцов и стремлением увеличить прибыль при отсутствии сдерживающих факторов. Похоже, что новая точка равновесия спроса и предложения переместилась на уровень цены 30−31 рублей за литр. Транспортный бизнес попытается переложить возрастание цены топлива на потребителей, но тут уже больше конкуренция, и шире альтернативы клиентуры. Скачок цен на ГМТ в чистом виде на официально измеряемую инфляцию не повлияет».

Отметим, что по данным Новосибирскстата, газовое моторное топливо в марте 2021 года подорожало на 18,1% (по сравнению с февралём 2021 года), бензин марок АИ-92 - на 2%, АИ-95- на 1,6%, АИ-98 — на 0,6%, дизельное топливо — на 0,5%.

Читайте также: На новосибирских АЗС подскочили цены на бензин