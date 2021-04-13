Киев, , 13:39 — REGNUM Одним из главных итогов завершающегося на Украине отопительного сезона является резкий рост долгов предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) с 39 млрд грн в 2020 г. до 63 млрд грн. в нынешнем году, заявил 13 апреля украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

Эксперт приводит следующие данные — в январе 2013 года долги предприятий ТКЭ составляли 16 млрд грн, а в январе 2021 — 63 млрд грн. Что касается задолженности за коммунальные услуги, где большая часть долгов касается газа и тепла, в январе 2013 года долги составляли 13 млрд грн, в январе 2021 г. — 81 млрд грн и до официального завершения отопительного сезона сумма долгов составит более 100 млрд грн.

«На самом деле мы получили не просто рекордный рост долгов за тепло, а еще и констатацию двух проблем отрасли теплоснабжения. Первое — это провал проекта децентрализации, когда центральный бюджет не платит дотации (субвенции) за разницу в тарифах на тепло, а у местных властей банально нет денег. Отсюда и катастрофический рост долгов, переложить ответственность на регионы не получилось. Население все равно понимает, что «ноги» проблемы растут в Киеве, в центральной власти… Второе — одновременный рост долгов ТКЭ и населения за тепло ведет к принятию решения со стороны любой последующей власти, которое будет касаться приватизации, продажи, концессии этих предприятий», — анализирует ситуацию эксперт.Корольчук отмечает, что при Зеленскому правительство не смогло «породить» хотя бы какую-то формальную программу модернизации, реконструкции, или ремонта системы теплоснабжения.

«Власть идет худшим популистским путем. И Зеленский со своими обещаниями снижения тарифов — это инструмент в руках «Нафтогаза» для достижения своей цели, а именно уничтожения теплокоммунэнерго, системы поставок тепла», — резюмировал специалист.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль в рамках подготовки уже к следующему отопительному сезону поручил ряду ведомств разработать оптимальную модель закупки теплокоммунэнерго газа на зиму по низким летним ценам.