Ставрополь, , 13:39 — REGNUM В Ставропольском крае число стационарных пунктов вакцинации от коронавируса увеличили до 107. Количество мобильных бригад также возросло до 114. В ближайшее время для удобства жителей региона будут отрывать пункты вакцинации на крупных предприятиях торговли. Об этом 12 апреля сообщил губернатор края Владимир Владимиров по итогам заседания оперативного штаба.

«На минувшей неделе впервые вакцинация проводилась и в воскресенье. В ближайшее время начнем открывать пункты вакцинации в крупных торговых центрах», — написал он на своей странице в соцсети Instagram.

Отметим, что в Ставропольском крае к 13 апреля привиты от коронавируса уже более 138 тыс. жителей (почти 5% населения). Получили уже оба компонента вакцины более половины из них — свыше 81 тыс. человек.

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