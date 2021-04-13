Джакарта, , 13:38 — REGNUM Согласно данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 5702 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

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По состоянию на 13 апреля 2021 года в Индонезии выявили 1 577 526 носителей коронавируса.

По данным правительства, за сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 6349 человек. В стране от COVID-19 выздоровели 1 426 145 человек.

В период с 12 по 13 апреля 2021 года 126 пациентов умерли от COVID-19. Эпидемия унесла жизни 42 782 человек в стране.

В настоящее время в Индонезии зарегистрировано 108 599 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство столицы Индонезии Джакарты внесло изменения в часы работы ресторанов и продуктовых лавок из-за наступления месяца Рамадан.

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