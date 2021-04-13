Рига, , 13:38 — REGNUM Темпы вакцинации жителей Латвии от коронавируса заметно снизились за последние дни: с 8615 за день в конце марта до 1949 человек в день в начале апреля.

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Такие данные привела Национальная служба здравоохранения Латвии, выразив свою обеспокоенность происходящим. При этом еще резче упало число тех, кто пришел за второй дозой вакцины.

Большинство вакцинированных (966) в понедельник, 12 апреля, были пожилыми людьми старше 60 лет. 554 вакцинированных были хроническими больными. Вакцину также получили 140 человек из другой возрастной группы и 76 работников образовательных учреждений.

При этом для вакцинации использованы три типа вакцин — производства AstraZeneca, Moderna и Pfizer/BioNTech. Более 2000 доз вакцин были уничтожены из-за нарушения правил хранения.

По состоянию на 13 апреля, первой прививкой в Латвии вакцинированы 8,1%, двумя прививками — лишь 1,4% от общего числа населения.