Ташкент, , 13:38 — REGNUM Испытания российской вакцины против коронавируса для животных «Карнивак-Ков» может пройти в Узбекистане. Об этом сообщает агентство «УзА» со ссылкой на государственный комитет по ветеринарии и развитию животноводства республики.

В настоящее время профильные ведомства Узбекистана и России ведут переговоры об испытании вакцины. Планируется, что в республике пройдет второй этап вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта в России была зарегистрирована первая вакцина против коронавируса для животных «Карнивак-Ков». Испытания началась в октябре 2020 года на кошках, собаках, лисах, норках и песцах.

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