Токио, , 13:38 — REGNUM Вода из цистерн на территории АЭС «Фукусима-1», которую планируется в 2023 году начать сливать в океан, не будет представлять опасности. Как заявили 13 апреля в министерстве экономики, торговли и промышленности Японии, содержание трития в воде будет в 40 раз ниже безопасного уровня, установленного действующими в стране нормами.

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В ведомстве пояснили, что полностью очистить воду от трития очень сложно, но можно заметно уменьшить его содержание. При этом воду, радиоактивность которой составляет 60 тыс. беккерелей на литр, можно «спокойно пить без ущерба для здоровья».

«Однако решено, что содержание трития в воде, которую предполагается сбросить в океан с «Фукусима-1», будет не более 1,5 тыс. беккерелей на литр. Это в 40 раз ниже международной нормы», — пояснили в беседе с ТАСС в министерстве.

Представитель ведомства добавил, что вода с низким содержанием трития регулярно сбрасывается в океан с атомных объектов в других странах, в частности, в Китае и Южной Корее.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии приняло решение о сбросе в океан воды с АЭС «Фукусима-1», серьёзно пострадавшей из-за землетрясения и цунами в 2011 году. Сброс воды должен начаться в 2023 году.

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В свою очередь власти Южной Кореи выразили «глубокое сожаление» принятым японскими властями Японии решением. В Сеуле заявили, что приложат все возможные усилия, чтобы оградить жителей Южной Кореи от радиоактивной воды с АЭС «Фукусима».

Ранее свои опасения выразили власти Китая. В МИД КНР заявили, что сброс радиоактивной воды с японской АЭС может привести к нежелательному воздействию на морскую среду, безопасность пищи и здоровье человека.