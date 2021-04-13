Энгельс, Саратовская область, , 13:48 — REGNUM В микрорайоне Лётный городок в городе Энгельсе ждут переселения из аварийного жилья жители 76 многоквартирных домов. Об этом сообщил во время личной встречи губернатор Саратовской области Валерий Радаев президенту РФ Владимиру Путину.

Аварийным домам в Лётном городе более 60 лет, они практически разрушаются на глазах, уточнил Радаев.

«Учитывая, что мы программу по переселению из аварийного жилья с 2024 года перенесли на 2021 год, вышли, как в пилотном проекте, и думаю, что успешно по итогам года завершим. У нас есть экономия: учитывая, что Вы также поддерживали нас и спонсорские проекты реализовывали в одном из посёлков города Саратова, — там есть экономия. Если возможно, это нам была бы поддержка как раз для начала реализации проекта именно здесь, в Лётном городке» , — обратился губернатор к Путину.

Глава государства поинтересовался стоимостью проекта и наличием соответствующего обращения. Радаев заявил, что проект оценивается почти в 2 млрд рублей. Владимир Путин поддержал идею и обещал помочь в решении данной проблемы.

ИА REGNUM напоминает, президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Саратовской области Валерия Радаева о передаче Парка покорителей космоса на федеральный уровень.

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