Энгельс, Саратовская область, 13 апреля 2021, 13:48 — REGNUM В микрорайоне Лётный городок в городе Энгельсе ждут переселения из аварийного жилья жители 76 многоквартирных домов. Об этом сообщил во время личной встречи губернатор Саратовской области Валерий Радаев президенту РФ Владимиру Путину.
Аварийным домам в Лётном городе более 60 лет, они практически разрушаются на глазах, уточнил Радаев.
Глава государства поинтересовался стоимостью проекта и наличием соответствующего обращения. Радаев заявил, что проект оценивается почти в 2 млрд рублей. Владимир Путин поддержал идею и обещал помочь в решении данной проблемы.
ИА REGNUM напоминает, президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Саратовской области Валерия Радаева о передаче Парка покорителей космоса на федеральный уровень.
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