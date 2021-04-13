Москва, , 13:37 — REGNUM Версия о том, что власти РФ могут смягчить бюджетное правило, имеет право на существование. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал информацию издания Bloomberg о возможном смягчении этого правила, а также о планах властей повысить налоги.

«Версия о предстоящем смягчении бюджетного правила имеет право на существование. Потому что даже Кудрин отстаивает эту тему, — сказал Делягин. — Что касается повышения налогов, то я думаю, что это глупость. И сейчас этого никто делать не будет. Тем более, накануне выборов даже обсуждать не станут. А бюджетное правило должно быть отменено к чертовой матери как откровенная диверсия против Российской Федерации. Но поскольку предполагается, что отменять будут сами диверсанты, то они его как-то смягчат».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что власти РФ хотят повысить налоги и смягчить бюджетное правило.

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