Оренбург, , 13:42 — REGNUM Закрытие для России популярных турецких курортов с 15 апреля стало причиной колоссальных сдвигов на туристическом рынке, сообщил корреспонденту ИА REGNUM в региональный представитель Российского союза туриндустрии в Оренбургской области, руководитель Первого туристического консалтингового агентства «1Travel.Group» Владимир Гетман

«Ситуация сегодня (13 апреля) с утра, конечно совсем неординарная! Еще вчера мы до конца рабочего дня надеялись на то, что крайних мер принято не будет, и все ограничится максимум карантином по приезду или обязательной вакцинацией перед выездом. По факту, что имеем сегодня с утра — улететь на отдых в Турцию (и Танзанию — что особо не важно в связи с окончанием сезона в этой стране) из России невозможно с 15 апреля. Сегодняшние вылеты в Турцию из всех городов расходятся как горячие пирожки, а сотрудники аэропортов понимающе провожают до трапа и даже не спрашивают ни тестов, ни справок. Сегодня и завтра последние вылеты до июня, если же политики обоих стран не найдут консенсус», — отметил он.

Представитель Российского союза туриндустрии в регионе посоветовал тем, кто запланировал провести отпуск в Турции в первых числах июня, пока не переживать и не бить в набат. Гетман выразил уверенность, что к летнему сезону решение будет найдено и туристы смогут спокойно улететь на отдых. Если же отпуск запланирован на ближайшие числа, то сроки вылета лучше перенести или поменять направление на Россию, Кипр, Кубу или Тунис.

«Закрытие такого популярного направления, как Турция, неизбежно является причиной колоссальных сдвигов на туристическом рынке. После 10:00 мск места в отелях Сочи и Крыма стали разлетаться на глазах, места на рейсах на ближайшие вылеты из крупных городов у туроператоров закончились», — сказал Владимир Гетман.

Он считает, что отличной альтернативой Турции для туристов могут стать Куба, Кипр (с двумя ПЦР тестами до вылета и по прилету), Греция (с 14 мая), Тунис (с 19 апреля с одним ПЦР тестом и без карантина).

«Очень надеемся в этом году на долгожданное открытие Египта, только это направление позволит сбалансировать рынок и не допустить скачкообразного роста цен и овербукинга на Российском направлении», — резюмировал Гетман.

Напомним, с 15 апреля по 1 июня Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией. Исключение составят по два рейса в неделю по маршрутам Москва-Стамбул и Стамбул-Москва.

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