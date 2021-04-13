Симферополь, , 13:36 — REGNUM Закрытие Турции для российских туристов является шансом для туристического бизнеса Крыма. Об этом на своей странице в соцсети написал спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов 13 апреля, комментируя закрытие авиасообщения между Россией и Турцией.

«Закрытие Турции — шанс для крымского турбизнеса. И нам крайне важно подготовится к потоку отдыхающих, сделать так, чтобы те, кто попадут в Крым, потому что не смогли попасть в Турцию, в следующий раз уже целенаправленно выбирали наши курорты, а не турецкие», — считает Константинов.

Спикер крымского парламента уверен, что даже проблемы с водоснабжением не должны стать помехой для приезда туристов в Крым — это при том, что сегодня крымчане получают воду по графику.

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«В последние месяцы мы наблюдаем интенсивное наполнение водой крымских водохранилищ за счёт осадков, при том, что для водопотребления сейчас в основном используется вода из подземных источников, в это время. Хорошее поступление воды отмечается в Белогорском, Южнобережном, а также Аянском, Партизанском и Симферопольском водохранилищах. Буквально каждый день укрепляет нашу уверенность в том, что отдыхающие и население нашей республики будут в полной мере обеспечены водой», — написал Константинов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия с 15 апреля до 1 июня ограничит регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией, причина — ситуация с пандемией коронавируса.