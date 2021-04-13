Москва, , 13:35 — REGNUM Идея расширения социального вычета по НДФЛ является очень дискуссионной, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.

«Привлекательность расширения вычета для граждан в чем? Больше возможностей физлицами вернуть суммы потраченных денежных средств.

Однако препятствием для расширения вычета является лимитированный его размер. При чем, уже свыше 10 лет он не корректируется даже на уровень ежегодной инфляции и остается на уровне 120 тыс. руб. в год.

Между тем в состав социального вычета включены достаточно существенные расходы физлиц. Это и расходы на обучение и на лечение, а также негосударственное пенсионное обеспечение.

Понятно, что для расширения пределов возможностей по возврату НДФЛ через механизм социальный вычет важно увеличить лимит его применения в 120 тыс. руб.

Как минимум, сумма должна быть выше в два раза, поскольку стоимость платного обучения ежегодно увеличивается, а в связи с пандемией и платное лечение тоже изменяется в сторону увеличения.

Следовательно, для включения расходов на фитнес, также, как и расходов на обучение и лечение физлицами в составе социального вычета по НДФЛ важным вопросом является увеличение предельного его значения в размере 120 тыс. руб.», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России смогут получить компенсации по налоговому вычету за фитнес-услуги в 2023 году по итогам 2022 года, заявили в пресс-службе Национального фитнес-сообщества.

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