Вена, , 13:35 — REGNUM Австрийская компания GentleTent создала надувную палатку GT Pickup, которую можно установить на крыше пикапа. Об этом сообщается на сайте производителя.

Палатка подходит для пикапов: Ford Ranger, Chevy Colorado, Nissan Frontier, Toyota Tacoma и Ram 1500. Крепится 27-килограммовая конструкция на грузовую платформу машины.

Жилое пространство включает в себя спальную зону и импровизированную гостиную. Кровать располагается над крышей авто.

Стоит отметить, что палатку очень удобно хранить. В сложенном состоянии её высота достигает 17,78 см. Вес палатки составляет всего 28 кг.

Надувная надстройка создана для пикапов с большой кабиной и грузовой платформой длиной до 1 600 мм.

Стоит GentleTent GT Pickup 4 292,99 доллара (около 332,8 тыс. рублей).

Ранее немецкая компания 7even50 представила кемпер под названием One. Он создан на основе одноосного грузового прицепа от Humbaur. Прицеп весит 750 кг. Его может буксировать практически любая машина. Внутри кемпера имеется небольшое жилое пространство с кухней и ванной.

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