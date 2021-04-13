Москва, , 13:38 — REGNUM Россия всегда отвечала на угрозы, но сама никогда не была угрозой для других стран. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 13 апреля журналистам.

«Россия действительно никому не угрожает», — подчеркнул представитель Кремля.

Он напомнил, что за последние сто лет России угрожали много раз, и тогда она отвечала. Но сама Россия ни для кого никогда не представляла угрозу.

Песков таким образом прокомментировал заявления со стороны некоторых стран о «российской угрозе». По его словам, так эти государства пытаются оправдать свои недружелюбные действия.

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