Горно-Алтайск, , 13:33 — REGNUM В Республике Алтай стоимость минимального набора продуктов питания за март подорожал на 3,4%. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайкрайстата, цена набора в пересчёте на одного человека составила почти 4,9 тыс. рублей.

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«В марте 2021 года индекс потребительских цен в Республике Алтай составил 100,5%, за период с начала года — 101,2%. За три месяца текущего года цены на продовольственные товары выросли на 1,6%, непродовольственные товары — на 1,3%, услуги — на 0,7%», — отметили в службе статистики.

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