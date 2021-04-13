Санкт-Петербург, , 13:37 — REGNUM Жителей Ленинграда, которые в годы Великой Отечественной войны прожили на территории блокадного города не более четырех месяцев, поддержат социальными выплатами власти Ленинградской области. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Новая мера социальной поддержки для блокадников в Ленинградской области начала действовать с 1 января 2021 года. Право на дополнительные выплаты получили граждане, проживавшие менее четырех месяцев в Ленинграде в период его блокады и не награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда».

«Установлена дополнительная мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты. Для инвалидов первой группы она составит 10 тысяч рублей, второй группы — 7,5 тысяч рублей, третьей группы — 5 тысяч рублей, людям без инвалидности — 3 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

Подтвердить проживание, или рождение в Ленинграде в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года жители региона могут при помощи паспорта со сведениями о дате и месте рождения, выписки из акта записи о рождении, свидетельства о рождении, справки из учреждения здравоохранения, жилищной организации или архивного учреждения, а также выписки из домовой книги. Кроме того, жители могут предоставить справку об обучении в академии, университете, институте, училище в этот период, а также аттестат, или диплом об окончании учебного заведения Ленинграда.