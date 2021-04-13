Екатеринбург, , 13:31 — REGNUM Глава региона поддержал инициативу волонтёра и студента медколледжа Дмитрия Тарасова, который предложил создать единую площадку для добровольческих организаций региона. Идея была высказана на приёме граждан, который провел Евгений Куйвашев.

«Ни один регион, наверное, не оказывал волонтёрам такой колоссальной поддержки, как Свердловская область. Евгений Владимирович, у нас идея, большая мечта по созданию Дома добровольцев. Мы могли бы там совместно учиться, проводить мероприятия, тренинги и мастер-классы», — рассказал Дмитрий Тарасов.

Дом добовольцев может быть открыт в Екатеринбурге на площадке медицинского колледжа по адресу Крылова, 2. Евгений Куйвашев поручил региональным министерствам здравоохранения и образования помочь с воплощением идеи, прежде всего проверить, нуждаются ли помещения в ремонте.

«Я хочу вас ещё раз поблагодарить за важную и нужную работу, которую вы делали в самый тяжёлый период 2020 года, и продолжаете делать. Конечно, нельзя оставить без внимания вашу просьбу. Особенно в Год медицинского работника, которым мы объявили 2021 год в Свердловской области», — сказал Евгений Куйвашев волонтёру.

Губернатор также рассмотрел ещё ряд вопросов, с которыми к нему обратились жители Свердловской области, дал соответствующие поручения по их решению. Всем главам городов он поручил опубликовать планы выполнения работ по объектам, которые обсуждались во время приёма граждан, чтобы жители могли сами следить за ходом работ.