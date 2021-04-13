Тверь, , 13:30 — REGNUM В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Тверской области в 2021 году запланировано обустройство 96 общественных территорий и дворов, работы будут проводиться в 38 муниципалитетах. Вопросы реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» рассматривались 13 апреля на заседании правительства Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регправительства.

«Для нашего региона создание современных парков и набережных, площадей и скверов, обустройство дворов многоквартирных домов является важным вкладом в повышение качества жизни в наших городах, в создание условий для демографического развития территорий», — отметил губернатор Игорь Руденя.

В текущем году на территории Тверской области планируется благоустроить 21 двор и 75 общественных пространств, на эти цели будет направлено 658 млн рублей. На данный момент контракты заключены на благоустройство всех запланированных дворовых территорий, уровень контрактации по общественным территориям составляет 92%. В числе территорий, которые планируется привести в порядок, — игровые площадки, улицы, парки, набережные, площади, мемориалы и скверы.

Губернатор Игорь Руденя также поручил проработать вопрос о возможности создания в парке Текстильщиков лыжероллерной трассы — её просили создать и профессиональные спортсмены, так и жители Твери. Это позволит благоустроить востребованную для отдых территорию и одновременно создать условия для занятий спортом.

Кроме того, в текущем году планируется реализовать пять проектов-победителей федерального конкурса по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях — в Нелидово, Бежецке, Осташкове, Калязине и Торопце.

«Все работы здесь должны вестись с учетом исторических и архитектурных особенностей территорий», — подчеркнул Игорь Руденя.

Руководитель Центра развития экономики малых городов Тверской области Павел Парамонов также отметил важность качественного исполнения проектов в малых городах.

Отметим, что для реализации проектов федерального конкурса в следующем году участниками от Верхневолжья станут Ржев, Кувшиново, Торжок, Кашин, Кимры, Вышний Волочек и Удомля. При этом принять решение о будущем благоустройстве жителям региона предлагается уже сейчас. В Тверской области организовано рейтинговое голосование за проекты благоустройства в 2022 году. В перечень включено 49 объектов из 11 городов Верхневолжья с населением свыше 20 тысяч человек. Голосование состоится с 26 апреля по 30 мая. Тверская область также станет участником Всероссийского субботника 24 апреля. Сделать свой вклад в уборку парков, скверов и других территорий приглашают всех жителей региона.