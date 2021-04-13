Рига, , 13:29 — REGNUM В конце марта во дворе одного из частных домов в Риге прошла вечеринка с якобы нарушением правил эпидемиологической безопасности, хозяином вечеринки выступил российский дипломат, военный атташе в Латвии Руслан Ушаков.

Об этом сообщил Delfi, опубликовав несколько фотографий. На них видно, как во дворе частного дома отдыхают семь человек, возле дома припаркована машина с дипломатическими номерами. На одной из фотографий мужчина, названный самим Русланом Ушаковым, показывает пальцами неприличный жест кому-то за кадром, по утверждению издания, соседям, недовольным громкой музыкой.

Утверждается, что была вызвана полиция, которая не входила в дом и проконтролировала участников уличных посиделок. Представитель Муниципальной полиции Риги Ласма Грейдане подтвердила, что 27 марта на адрес в Кергарагсе было получено сразу два вызова за незаконное собрание и возможное нарушение ограничений по Covid-19. Оба раза полиция нарушений не выявила, так как участники оказались представителями одного домохозяйства.

В свою очередь, Delfi со ссылкой на показания соседей утверждает, что другие гости спрятались в доме после прибытия полиции.