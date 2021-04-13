Ставрополь, , 13:28 — REGNUM Эпидситуация по коронавирусу на Ставрополье не позволяет снимать ограничительные меры. В настоящее время она остается стабильной, тем не менее говорить о смягчении пока рано. К вопросу об этом власти региона намерены вернуться после майских праздников. Об этом 12 апреля сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

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«Говорить об однозначно положительном тренде в пандемии еще рано. И смягчать режим действующих ограничений по профилактике коронавируса пока преждевременно. <…> К рассмотрению возможного частичного снятия ограничений вернемся после майских праздников», — написал он на своей странице в Instagram по итогам заседания оперштаба.

Напомним, на Ставрополье все еще действует режим ограничений из-за коронавируса для лиц старше 65 лет. Между тем уже с февраля открыты для посещения музеи, до 50% увеличена заполняемость кинотеатров, концертных залов и и библиотек.

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