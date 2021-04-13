Новосибирск, , 13:28 — REGNUM Новосибирская область в 2021 году не сможет позволить себе провести акцию «Бессмертный полк» так, как это было в 2019 году, когда только в Новосибирске в акции участвовали более 240 тысяч человек. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщил губернатор региона Андрей Травников.

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«Несмотря на то, что в Новосибирской области эпидситуация достаточно спокойная, ситуация вокруг региона и в мире не позволяет нам идти на такие риски. Традиционные колонны сегодня вывести на улицы невозможно», — сказал глава региона.

Таким образом, шествие «Бессмертного полка» в Новосибирской области в текущем году будет проходить в онлайн-режиме.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, парад Победы в Новосибирской области в 2021 году пройдёт в традиционном формате — с участием ветеранов и зрителей, но с соблюдением всех санитарных мер и социального дистанцирования.

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