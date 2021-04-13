Барнаул, , 13:26 — REGNUM После отмены выплат за борьбу с COVID-19 в Алтайском крае следует ожидать нового оттока врачей, — пишет «КП Барнаул» со ссылкой на врач-ренгенолога Татьяну Щегарцову. По её наблюдениям, в отдалённых районах региона (типа Хабаров, Бурлы, Курьи) существуют жесточайший дефицит медицинских кадров.

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«После окончательной отмены ковидных выплат, ждите новый отток врачей и медсестёр из региона и страны», — написала Татьяна Щегарцова на своей странице в Instagram.

По словам доктора, оптимизацию здравоохранения проводили экономисты, совершенно не представляющие, что такое расстояния между населенными пунктами в Сибири:

«Хочется написать о скринингах, а потом думаешь, ну напишу про маммографию и колоноскопию, а что толку? Маршрутизация какая? Когда в деревне фельдшера нет, не то, что эндоскописта».

Напомним, 7 апреля министр здравоохранения алтайского края Дмитрий Попов сообщил, что на сегодняшний день в регионе не хватает 2,5 тысяч медиков — 713 врачей и 1799 специалистов среднего звена.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля 2021 года Дмитрия Попова даже наградили медалью медалью профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации «За особый вклад в борьбу с коронавирусом». Но после шквала общественного негатива и одиночного пикета он решил отказаться от поощрения, сославшись на несоблюдение регламента награждения чиновников.

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