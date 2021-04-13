Пекин, , 13:28 — REGNUM Власти Китая намерены наращивать сотрудничество с Россией в совместных проектах в сфере космонавтики, а также объединить усилия с российской стороной для защиты безопасности в космическом пространстве. Об этом 13 апреля заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Китай в 2021 году продолжит продвигать сотрудничество с Россией в области космонавтики по широкому перечню направлений. Мы также стремимся объединить усилия со всеми заинтересованными сторонами для поддержания мира и безопасности в космическом пространстве», — сказал он.

Также официальный представитель МИД Китая добавил, что продолжающееся в течение полувека сотрудничество в области космонавтики между Россией и Китаем «следует считать образцом» взаимодействия в этой сфере на международном уровне.

«Проблема защиты безопасности космического пространства — это вызов, который имеет отношение ко всему человечеству. По этим вопросам ни одна страна не может занимать обособленную позицию», — отметил Лицзянь.

Кроме того, он подчеркнул, что Китай является категорическим противником милитаризации космоса.

«Мы активно противодействуем возникновению гонки вооружений в космическом пространстве и совместно с Россией способствуем продвижению переговоров, нацеленных на обеспечение контроля над вооружениями в космосе путем установления соответствующих правовых норм», — заключил китайский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что заявления властей Канады о якобы усилившейся «активности разведслужб» России и Китая являются «пустой болтовней», так как канадская сторона при этом не предоставляет доказательств данного заявления.