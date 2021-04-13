Москва, , 13:30 — REGNUM Подготовка к встрече президента России Владимира Путина и председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой идёт в настоящее время. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 13 апреля журналистам.

«Что касается Памфиловой, то действительно такая встреча готовится», — подтвердил представитель Кремля.

Точную дату встречи ещё не определили, отметил он, но скорее всего мероприятие состоится в течение одной-двух недель.

Ранее информация о скорой встрече президента с главой ЦИК появилась в СМИ. Памфилова, как следует из публикации, намерена рассказать Путину о планах работы нового состава ЦИК и подготовке к осенним выборам.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Памфилову переизбрали председателем Центризбиркома.

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