Чебоксары, 13 апреля 2021, 13:25 — REGNUM Прокуратура Чувашии организовала проверку по факту отравления угарным газом пятерых человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского ведомства.
ЧП произошло 11 апреля в Чебоксарах в жилом доме по улице Гремячевская. По данным прокуратуры, пятеро человек, включая трёх детей, были доставлены в больницы с признаками отравления угарным газом. Правоохранители отмечают, что в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.
По данному факту начата прокурорская проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и изучены условия жизни детей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии в селе Батырево вблизи одного из многоквартирных домов под тяжестью снега обрушилась труба газопровода. Пострадавших нет.
Подробнее:В Чувашии в многоквартирном доме из-за снега рухнула газопроводная труба