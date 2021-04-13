Чебоксары, , 13:25 — REGNUM Прокуратура Чувашии организовала проверку по факту отравления угарным газом пятерых человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского ведомства.

ЧП произошло 11 апреля в Чебоксарах в жилом доме по улице Гремячевская. По данным прокуратуры, пятеро человек, включая трёх детей, были доставлены в больницы с признаками отравления угарным газом. Правоохранители отмечают, что в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Возможной причиной стало обрушение внутренней части дымохода, что привело к скоплению угарного газа в жилом помещении», — говорится в сообщении.

По данному факту начата прокурорская проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и изучены условия жизни детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии в селе Батырево вблизи одного из многоквартирных домов под тяжестью снега обрушилась труба газопровода. Пострадавших нет.

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