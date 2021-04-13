Мадрид, , 13:25 — REGNUM Мужчина в возрасте 30 лет скончался после вакцинации препаратом компании AstraZeneca. Об этом сообщает издание Encastillalamancha.

Инцидент произошёл в городе Толедо, расположенном в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча.

Скончавшийся работал преподавателем в местном университете. Как сообщает издание, 9 апреля мужчина попал в больницу в связи с тяжёлым развитием тромбоза. Спустя несколько дней после нахождения в реанимации в тяжёлом состоянии мужчина скончался.

По мнению властей, смерть мужчины могла быть связана с вакцинацией препаратом AstraZeneca.