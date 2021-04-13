Москва, , 13:36 — REGNUM Проблем с возвращением граждан РФ из Турции быть не должно. Об этом 13 апреля заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам представителя отрасли, ограничение туристических поездок в Турцию и Танзанию во многом напоминает ситуацию с закрытием границ в марте 2020 года. При этом власти России и туроператоры, вероятнее всего, смогут организовать вывоз граждан РФ из Турции.

«Туристы, которые находятся в Турции — это около 30 тыс. человек. Для них один вариант — необходимо связаться со своими агентами, туроператорами. Что касается тех, кто приехал самостоятельно им нужно связаться с авиакомпанией, у которых они приобрели билет. Думаю, все структуры, которые в этом будут участвовать окажут максимальное содействие по возвращение тех туристов, которые находятся в Турции», — заявил Игнатьев.

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