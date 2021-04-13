Черноморск, Украина, 13 апреля 2021, 13:26 — REGNUM В Одесской области в порту «Ильичёвск» (переименован в «Черноморск») пограничники обнаружили партию контрабандных украшений из янтаря. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
В пресс-службе уточнили, что янтарные ожерелья общим весом 5,2 кг были тщательно спрятаны среди основного груза.
Задержаны водители автомобилей — граждане Турции.
Напомним, ранее в Ровно сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) изъяли более 1,3 тонны незаконно добытого янтаря.
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