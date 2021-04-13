Черноморск, Украина, , 13:26 — REGNUM В Одесской области в порту «Ильичёвск» (переименован в «Черноморск») пограничники обнаружили партию контрабандных украшений из янтаря. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

«Для прохождения пограничного контроля прибыли два грузовика турецкой регистрации с грузом «древесина». Однако в каждом прицепе этих автомобилей правоохранители обнаружили по три полиэтиленовых пакета с готовыми изделиями из янтаря», — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что янтарные ожерелья общим весом 5,2 кг были тщательно спрятаны среди основного груза.

Задержаны водители автомобилей — граждане Турции.

Напомним, ранее в Ровно сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) изъяли более 1,3 тонны незаконно добытого янтаря.

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