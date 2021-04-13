Киев, 13 апреля, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Нынешний подход НАТО в отношении Украины, основанный на более глубокой интеграции в обмен на дальнейшие реформы, недостаточен и игнорирует «гравитационную» силу Кремля, считает вице-премьер-министр правительства страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Об этом говорится в статье вице-премьера, опубликованной в издании Foreign Policy, фрагменты из которой сегодня, 13 апреля, цитируют украинские СМИ.

Правильное поведение, по мнению Стефанишиной — начать консультации о предоставлении Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в альянсе. Она подчеркивает, что евроатлантическая интеграция Украины — это не «награда за правильные реформы», а возможность защитить своих граждан и свою территорию.

«Чёткий путь к членству в НАТО станет ключевым фактором превращения постсоветского пространства в безопасное, демократическое… В свете институциональной и политической трансформации Украины лидерам НАТО пора начать консультации, чтобы проложить путь к членству, как они обещали в 2008 году», — подчеркивает вице-премьер Украины.

В завершение она отмечает, что если НАТО не хочет поступиться своей игрой на шахматной доске России, альянс должен действовать, потому что Москва точно «не пропустит своей очереди».

ИА REGNUM напоминает, что ранее и президент Зеленский не раз заявлял, что главная цель Украины на ближайшее время — получение официального плана действий по членству. Накануне он выразил мнение, что новые власти США должны«не словами, а делом» продемонстрировать свое желание видеть Украину в составе НАТО.