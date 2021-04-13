Самара, , 13:25 — REGNUM Молодежный форум Приволжского федерального округа (ПФО) «iВолга 2021» пройдет в Самарской области. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба этого форума.

Сообщается, что в текущем году мероприятие планируется провести в очном формате: 23 июля по 31 июля Мастрюковская поляна примет участников Форума в девятый раз.

Отмечается, что у участников форума есть возможность выиграть грант на реализацию своего проекта, а также послушать экспертов РФ и мира. Зарегистрироваться на форум можно до 25 мая.

Напомним, что молодежный форум ПФО «iВолга» является крупнейшим молодежным мероприятием в ПФО. Его организатором является правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в ссузах Самарской области намерены сформировать студенческие отряды.