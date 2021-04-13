Москва, 13 апреля 2021, 13:23 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект об уточнении полномочий органов государственной власти субъектов РФ в сфере увековечения памяти погибших обязанность лиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля.
В частности, вводится обязанность для граждан в случае обнаружения на земельных участках останков или надгробий, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений и объектов, их частей, уведомить в течение трех рабочих соответствующий орган местного самоуправления.
Устанавливается порядок проведения соответствующих мероприятий в связи с получением такого уведомления.
Кроме того, устанавливаются правила обеспечения сохранности непогребенных останков погибших при защите Отечества при их захоронении и при перемещении неизвестных воинских захоронений.