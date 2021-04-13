Таштыпский район, Хакасия, , 13:20 — REGNUM Природный парк «Маранкульский» создан в Таштыпском районе Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии.

Постановление об образовании особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения принято 13 апреля на заседании правительства Хакасии.

В минприроды напомнили, что ранее жители Хакасии неоднократно просили оказать содействие в сохранении уникальных озёр Маранкуль и Анзеркуль. По их словам, в окрестностях этих водоёмов ухудшается экологическая обстановка. Специалисты ведомства организовали несколько экспедиций, чтобы определить ценность природного комплекса озёр и оценить антропогенное воздействие.

В Маранкуле и Анзеркуле обитают растения и животные, занесённые в Красную книгу Хакасии.

Общая площадь природного парка «Маранкульский» — 22,6 тыс. га. Он создан для сохранения уникальных мест и организации туристического потока. Парк образован без изъятия земельных участков.

«Добыча полезных ископаемых и ведение любой хозяйственной деятельности, которая может нанести ущерб природным комплексам, на территории парка недопустимы», — подчеркнул и. о. министра природных ресурсов и экологии Хакасии Владимир Лебедев.

На сегодняшний день в республике организовано 14 ООПТ: шесть заказников, шесть памятников природы и два природных парка. Общая площадь региональных ООПТ — 405, 6 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Приморья и учёные выступили против изменения границ охраняемой природной территории «Лиман реки Раздольная».

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