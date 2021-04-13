Москва, , 13:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин готовит послание парламенту в Кремле, а не «в секретном бункере». Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 13 апреля журналистам.

По его словам, это предположение касается Координационного центра правительства, который расположен в одном из зданий комплекса гостиницы «Украина». Через реку от Дома правительства, отметил он, находится «никакой не бункер и никакой не секретный».

Это координационный центр в просторном и комфортабельном конференц-зале, где бывает множество экспертов, представителей бизнеса и власти, депутатов. Именно этот центр сегодня посетит Путин, добавил Песков.

«Что касается послания, то оно готовится не в секретном месте, оно готовится в Кремле», — подчеркнул Пеков и добавил, что в подготовке участвуют разные экспертные подразделения, в том числе члены правительства.

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