Новосибирск, , 13:18 — REGNUM В Новосибирской области парад Победы пройдёт в традиционном формате — с участием ветеранов и зрителей, но с соблюдением всех санитарных мер и социального дистанцирования. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников сегодня, 13 апреля, на заседании оргкомитета «Победа».

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"Наша основная задача — провести мероприятия на высоком организационном уровне, обеспечив безопасность, в первую очередь, ветеранов, которые в условиях пандемии коронавируса почти год находились на изоляции. Мы позаботились о том, чтобы их жизни и здоровью ничего не угрожало, в том числе — заблаговременно начали и продолжаем вакцинацию всех участников и организаторов парада Победы», — отметил Травников.

По официальным данным, на сегодняшний день в Новосибирской области живут 9915 ветеранов Великой Отечественной войны, из которых 1107 — участники войны (и приравненные к ним: блокадники, узники концлагерей, военнослужащие последнего призыва) и 8808 — труженики тыла.