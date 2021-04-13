Джакарта, , 13:18 — REGNUM Правительство столицы Индонезии Джакарты внесло изменения в часы работы ресторанов и продуктовых лавок из-за наступления месяца Рамадан, сообщает Antara.

Заведения закроются в 22:30, а затем вновь откроются в 02:00. Это правило распространяется на предпринимателей, владеющих продуктовыми лавками, ресторанами, кафе и ресторанами.

Живая музыка и выступления ди-джеев также запрещены в ресторанах и ларьках.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии поздравил жителей с началом поста в месяц Рамадан.

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