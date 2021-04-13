Нур-Султан, , 13:18 — REGNUM Власти Нур-Султана отказались от регулирования цен на продовольственные товары через формирование стабилизационного фонда. Об этом заявил заместитель руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Гульмира Ермолдина на брифинге.

По её словам, цены на основные продукты питания в столице Казахстана регулируются через стабилизационный фонд и беспроцентное льготное кредитование торговых сетей.

Взамен льготного кредитования торговые сети обязуются сдерживать цены на основные продовольственные товары. Ермолдина отметила, что в стабилизационном фонде остался только сахар, который почти полностью реализован.

Она добавила, что кредитование сетей оказалось более эффективным, чем формирование стабилизационного фонда. «На сегодня мы не планируем дальше реализовывать первый механизм», — сказала Ермолдина.

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