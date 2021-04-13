Сеул, , 13:21 — REGNUM В Южной Корее провели опрос на тему безопасности дорожного движения. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей страховой компании AXA General Insurance.

Согласно результатам опроса, проведённого с 15 по 20 ноября 2020 года среди 1300 человек в возрасте старше 19 лет, 9% респондентов садились за руль на следующие сутки после того, как употреблял алкоголь.

По данным Национального полицейского управления, в 2019 году в стране произошло 15 708 аварий по причине вождения в нетрезвом виде. 10% или 1662 из них произошли в диапазоне с 6:00 до 10:00.

Отвечая на вопрос об опасности вождения после употребления более одного стакана алкогольного напитка, 96% респондентов ответили «очень опасно», 3% — «в зависимости от ситуации», 1% — в зависимости от водителя.

Между тем, 92% отказывались садиться за руль после употребления алкоголя.