Таллин, , 13:16 — REGNUM Вынужденное закрытие крупных сетевых магазинов, торгующих строительными товарами, из-за коронавирусных ограничений ставит их в положение неравной конкуренции с продуктовыми супермаркетами.

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Об этом говорится в письме, направленном в правительстов Эстонии, руководством эстонского филиала финских строительных магазинов K-Rauta.

Несправедливостью, считают авторы обращения, является то, что продовольственные супермаркеты открыто торгуют строительными материалами и товарами и получают выгоду, а строительные супермаркеты несут убытки и стоят закрытыми.

Министру предпринимательства и инфотехнологий Андресу Сутту предлагается пересмотреть нынешний порядок ограничений, введенных еще в декабре 2020 года в связи с эпидемией коронавируса COVID-19, и как можно скорее позволить открыть торговые предприятия.

Составители обращения уверены, что своим ограничением власти добились прямо противоположного результата: вместо того, чтобы в поиске строительных товаров отправляться в специализированные универмаги, люди теперь идут в продуктовые, где создают условия для распространения коронавируса.

В K-Rauta добавили, что пандемия никак не сказывается на интересе людей к покупке данной категории товаров, особенно в весенний период и в ситуации, когда из-за ограничений у людей больше свободного времени для ремонта и садовых работ.

Предыдущие письмо похожего содержание было направлено в правительство Эстонии 30 марта.