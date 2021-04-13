Москва, , 13:16 — REGNUM Госдума продолжает работу над законопроектом о наказании за призывы к санкциям. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы тему не забыли, отложили для дополнительной проработки. Как бронепоезд, который стоит на запасном пути, она у нас есть в повестке», — заявил Володин журналистам.

Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении в мае 2018 года. Он, в частности, предусматривает уголовную ответственность за исполнение санкций на территории РФ.