Саратов, , 13:18 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Саратовской области Валерия Радаева о передаче Парка покорителей космоса на федеральный уровень. Об этом главы страны и области договорились накануне во время встречи.

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Губернатор обратился к президенту с просьбой передать Парк покорителей космоса в ведение Минкультуры РФ. В дальнейшем планируется реализовать второй этап строительства Парка.

Путин одобрил просьбу Радаева и ответил: «Хорошо, сделаем. Это будет, по-моему, 72-й федеральный музей».

ИА REGNUM напоминает, 12 апреля Владимир Путин посетил город Энгельс, где на месте приземления первого космонавта Юрия Гагарина возвели Парк покорителей космоса, и возложил цветы к его памятнику.

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