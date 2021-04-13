Москва, , 13:18 — REGNUM Взамен закрытых для туристов из России Турции и Танзании было бы целесообразно открыть другие выездные направления. Об этом 13 апреля заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пляж в Хургаде. Египет Юрий Вердеревский (с) ИА Красная Весна

С такое просьбой в РСТ планируют обратиться к властям России. В качестве альтернативы закрытым странам были предложены Кипр, Греция, а также Египет с Тунисом.

«Турция и Танзания были странами, куда россияне массово выезжали для отдыха. И эти страны принимали чартерные программы туроператоров. Я думаю, есть хорошие направления, которые могли бы заменить обе эти страны. Это Кипр и Греция. Может будет возможность открыть египетское направление, возможно, Тунис. Потому что на сегодняшний день у турбизнеса не осталось ни одной страны для выезда по массовым чартерным программам туроператоров», — заявил Игнатьев.

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