Ульяновск, , 13:14 — REGNUM В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 значительно превысило количество выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 114 и 85. Новых летальных исходов нет. Такие обновлённые данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 13 апреля, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтвержден 51 991 случай заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки 85.

Победили болезнь 48 906 пациентов, из них за последние сутки — 114. В целом доля выздоровевших в регионе составила 94,1%. В настоящее время 2026 пациентам официально поставлен диагноз COVID-19.

Новых смертельных исходов в регионе нет. Напомним, с начала пандемии в Ульяновской области умерли 1059 пациентов с коронавирусом.

По данным министерства здравоохранения, ранее в Ульяновской области более 17 тыс. жителей приняли участие в декаде здорового образа жизни «Здоровье для всех».