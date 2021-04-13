Челябинск, , 13:13 — REGNUM В Челябинске братское кладбище советских воинов закрыли для посещения. Оно обнесено забором и на территорию не пройти, сообщают местные жители.

В частности, об этом у себя в Facebook написал журналист Роман Грибанов. По его словам, 12 апреля он и его семья собирался возложить цветы на могилу Героя Советского Союза, лётчика Василия Луценко. Возлагать на его могилу цветы является семейной традицией. Но в 2021-м сделать этого не удалось.

По его словам, капитальным двухметровым забором кладбище обнесено уже месяц. Глава городского управления культуры Элеонора Халикова в беседе с представителем издания «Первое областное» сообщила, что объект закрыт на капитальный ремонт, так как признан аварийным. Правда, денег на него пока нет. Всего необходимо 50 млн 313 тыс. рублей.

Отметим, Братское, оно же «Лесное», кладбище является объектом культурного наследия. На его части похоронены почти 200 красноармейцев, умерших от ран в госпиталях Челябинска. Также на кладбище расположен памятник «Скорбящие матери», открытый 9 мая 1975 года. Он представляет фигуры двух женщин, которые держат в руках каску.