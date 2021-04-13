Претория, ЮАР, , 13:12 — REGNUM На сегодняшний день никто из находящихся в Танзании российских туристов не обращался за помощью в посольство РФ в связи с предстоящей приостановкой полётов. Об это 13 апреля заявили в дипломатическом ведомстве.

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При этом в посольстве заверили, что никаких трудностей с возвращением на родину у туристов из России не возникнет.

«Абсолютное большинство находящихся сейчас в Танзании на отдыхе россиян прибыли в страну по пакетным турам и имеют гарантии от туристических компаний на возвратные чартерные авиарейсы», — уточнил в беседе с ТАСС представитель дипмиссии.

В посольстве также добавили, что внимательно отслеживают ситуацию.

Добавим, что, по данным Совета по туризму Танзании, в настоящее время в стране сейчас находятся около 15 тыс. туристов из России.

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Как сообщало ИА REGNUM, Россия приостановила воздушное сообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня. Такое решение было принято из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусу в этих странах.

Уточняется, что ограничение на регулярные и чартерные рейсы начнёт действовать с 15 апреля. На взаимной основе Россия и Турция сохраняют два рейса в неделю: Москва — Стамбул и Стамбул — Москва. Также будут производиться вывозные рейсы и рейсы, необходимые для строительства АЭС в Турции.