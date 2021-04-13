Москва, 13 апреля, 2021, 13:12 — ИА Регнум. На российском телевидении представлена широкая палитра мнений по множеству вопросов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Телевизор

«На российском государственном и негосударственном телевидении выступают самые разные люди. Там представлена достаточно широкая палитра мнений», — сказал Песков.

По его словам, на российском ТВ «иногда возникают очень жаркие споры, где высказываются разные, в том числе и достаточно крайние, точки зрения».

Песков подчеркнул, что данные точки зрения «не имеют никакого отношения к официальной позиции [российских властей]»: «Скорее, это зеркальное отражение многогранного общественного мнения в России».

При этом пресс-секретарь российского лидера отметил, что события вокруг Украины вызывают «самый живой интерес и приковывают к себе внимание россиян».